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الأربعاء، 05-01-2022 07:51 م

إدانة ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص

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الوكيل الاخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص وفقا لأحكام المادة (88/ب) من قانون الدواء والصيدلة وبدلالة الفقرة (16/أ و 18 ) والمادة (2) من القانون ذاته والحكم عليهما بالغرامة ألف دينار والرسوم لكل واحد منهما ومصادرة الأدوية المضبوطة.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وتلخصت وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما ببيع حوالي 30 إبرة من دواء "رمدسيفير" المباع لوزارة الصحة والذي يستخدم في علاج كورونا ويمنع تداوله واستخدامه إلا في المستشفيات، وقاما ببيعه وتسويقه مقابل 200 دينار للإبرة قابل للتفاوض.

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