قرار قضائي يعيد مواطنًا أردنيا للحياة بعد تزوير وفاته من قِبل سيدة

الوكيل الاخباري - أعاد قرار للهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، مواطنًا أردنيا للحياة في قيود الأحوال المدنية، بعدما عاد للأردن وتمَّ حجزه لمدة 24 ساعة، وفي المطار أبلغته السلطات المختصَّة بأنَّه متوفى، ولم يكن يعلم أنَّه ضحية جريمة فساد قاسية.



هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد كان لها الدَّور الأكبر في اكتشاف عملية التَّزوير والاحتيال التي ارتكبتها سيدة ضدَّ المواطن، حيث قامت بتزوير شهادة وفاته ودفتر عائلته مختومان، بشكل مزور، من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسفارة أجنبية، والوصول إلى غايتها وبيع قطعة أرض بمبلغ وصل إلى نصف مليون دينار.



وعاش المواطن لحظات صعبة في مطار الملكة علياء حينها، وتدخلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومديرية الأمن العام، وتم إدخال المواطن إلى الأردن، لكنه بقي متوفى في سجلات الأحوال المدنية حتى تأخذ العدالة مجراها ويعود الحق لأصحابه، والذي صدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة. ودانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان سيدة بتهمة التزوير والاحتيال، وقرَّرت وضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات والرسوم، وأعادت قطعة الأرض للمشتكي والتي وصلت قيمتها لأكثر من 550 ألف دينار.



وأصدرت المحكمة قرارها في القضية، خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدِّفاع عن المتهمين.

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