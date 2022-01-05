الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 334 وفاة و 194747 إصابة بفيروس كورونا

الكرك: جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات الشبابية لمشروع شباب قادر

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

رويترز: محتجون يسيطرون على مطار ألماتي كبرى مدن كازاخستان

عاملان أديا لطفرة إصابات كورونا عالميا.. ما هما؟

مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

مجلس النواب يمنح الحصانة لرئيس ديوان المحاسبة

دولة عربية تقرر تمديد الدراسة عن بعد في مدارسها

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الأربعاء، 05-01-2022 07:15 م

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية

1202016194431224278187


الوكيل الاخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، ثلاثة موظفين بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (183/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16 و 23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، حيث تلخصت وقائع القضية بقيام احدى الشركات باستيراد مادة الجميد الصلب من بلد المنشأ في سوريا وأثناء التخليص على الإرسالية وبعد سحب العينات للفحص ظهرت النتائج المخبرية بأن العينة مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية.

وأشار قرار المحكمة إلى احتواء الإرسالية على حامض البنزويك بنسبة أعلى من الحد المسوح به، وفقاً للقاعدة الفنية الأردنية، وعلى إثر ذلك تقدم المستورد بطلب تحويل الإرسالية الى جميد سائل وصدرت موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن يجري التحويل تحت إشراف موظفي مندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأن يجري سحب العينات من المنتج النهائي لغايات إجراء الفحوصات المخبرية . 

وجرت عملية التحويل والفحص حيث تبين أنَّ البضاعة مطابقة من حيث العدد والكمية الناتجة مع معادلة التصنيع المعتمدة لأصل الكمية المستوردة، إلا أنه وعند تدقيق المعاملة الجمركية جرى التوصل إلى مخالفات عدة ارتكبها المشتكى عليهم، والمتمثلة بعدم الإشراف على تحميل ونقل البضاعة من مستودعات المستورد إلى مصنع التجهيز وعدم القيام بالحجز على الكميات داخل المصنع وعدم إعلام المستورد أن عملية التحويل تحتاج إلى 14 يوما لتجري تحت إشراف مندوبي المؤسسة وعدم التنسيب إلى رئيس القسم عند اكتشاف المخالفات وعدم اتباع تعليمات إدارة الغذاء والدواء الخاصة بتدارك الأخطاء التي جرى الوقوع بها.

وتوصلت المحكمة إلى أنَّ أفعال المشتكى عليهم شكلت جميع أركان جرم الإهمال بواجبات الوظيفة وجرى الحكم عليهم بالحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم، ولكون المشتكى عليهم موظفين ولم يترتب أي ضرر مالي جراء أفعالهم، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات جرى تخفيض العقوبة لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس شهرا واحدا ودفع الرسوم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120221165941520974338

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

وزارة التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الدفاع المدني 3

الدفاع المدني ينجح بإجراء عملية ولادة لسيدة بعمان

12202119235940351027921

مبادرة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة في منازلهم بالكورة

1120212711243513573431

الأحوال المدنية ترفد الخزينة بـ35 مليون دينار العام الماضي

12022513149457067782

الأردن يحذر مواطنيه في كازاخستان ويدعو لتجنب مناطق التجمعات

أخبار متعلقة
1220219191926797476935

كف يد موظف بمركز البحث الزراعي عن العمل

مطرقه

القضاء يدين موظفا حكوميا بتهمة التزوير ويقرر حبسه 3 سنوات

26452_3_1612609558

الخلايلة: الفساد من الكبائر

122021217333797791778

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1220212161627357315428

الفساد تطلق حملة "بكفي خلص الفساد مش ثقافتنا"

main_image5e010b15ac872

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية