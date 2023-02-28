إدانة موظفين بالفساد وتغريمهما ألف دينار

الوكيل الاخباري - دانت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، سائقين بإحدى الدوائر الرَّسمية بالفساد والإهمال بواجباتهما الوظيفية.



وقرَّرت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الثلاثاء، تغريمهما مبلغًا ماليًا قيمته ألف دينار، وبواقع 500 دينار لكل منهما، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.



وبين قرار التجريم أنَّ السَّائقين أهملا بواجباتهما الوظيفية وصرفا مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف و500 دينار، وأعادا للخزينة العامة ثلاثة آلاف دينار، ويقومان بتقسيط المبلغ حاليًا لإعادته كاملًا غير منقوص.

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