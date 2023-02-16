الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعدل أسس النجاح والرسوب في صفوف

صدور إرادتان ملكيتان بالوريكات وأبو دية

اتفاقية تعاون بين "إقليم البترا" و"الملكية الأردنية"

تربية الجيزة تحتفل بعيد ميلاد الملك

المكتبة الوطنية تختتم برنامجها التدريبي العاشر لمنتسبي القوات المسلحة

تفاصيل الجلسة الأولى في قضية فساد في أموال الأيتام بـ30 ألف دينار

وزير السياحة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في المفرق

المعهد الملكي يحتفي بأسبوع الوئام

بشرى سارة لعشاق البيتزا في الأردن

الخميس، 16-02-2023 05:56 م

تفاصيل الجلسة الأولى في قضية فساد في أموال الأيتام بـ30 ألف دينار

1


الوكيل الاخباري - بدأت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، عقد أول جلسات محاكمة 5 أشخاص بينهم موظفون حكوميون بقضية تتعلق بتنمية أموال الأيتام، بقيمة 30 ألف دينار.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية الأولى، وستستمع خلال جلسات المحاكمة لنحو 14 شاهدا في القضية التي حقق بها مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، وتم تحويلها للمحكمة المختصة بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة تهمة التزوير في مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمادة 23 وبدلالة المواد 2 و3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة 4 مرات لأحد المتهمين ومكرر مرتين لمتهم آخر.

وقررت النيابة العامة توجيه تهمة استعمال مصدقة كاذبة مزورة مع العلم بأمرها لأربعة متهمين مكررة مرتين لكل منهم، وجنحة استثمار الوظيفة لمتهم مكررة ثلاث مرات، وجنحة الاحتيال لأربعة متهمين، واستعمال ختم إدارة عامة مزور لغرض غير مشروع لمتهم مكرر أربع مرات ولمتهم آخر مكرر 6 مرات ولمتهم مرتين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تعدل أسس النجاح والرسوب في صفوف

1202331105938255403066

اتفاقية تعاون بين "إقليم البترا" و"الملكية الأردنية"

2202215234554367924005

تربية الجيزة تحتفل بعيد ميلاد الملك

1120222094240622747245

المكتبة الوطنية تختتم برنامجها التدريبي العاشر لمنتسبي القوات المسلحة

w

وزير السياحة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي

w

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في المفرق

أخبار متعلقة
3202213153937222881277

السفارة الهندية بعمان تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

1

أمينا عمان والرياض يؤكدان أهمية تعزيز آفاق التعاون بمجالات العمل البلدي

ww

اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

327551386_2844910902307559_1565974064170674940_n

تحويلات مرورية في عمّان الجمعة والسبت - تفاصيل

620222793838501694324

وفاتان بحادثي سير منفصلين في الطفيلة والبادية الوسطى

image

ضبط اعتداءات على المياه في ام الرصاص تزود مزارع وبرك