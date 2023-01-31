الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة توعز برفع جاهزية القطاع

الجرائم الإلكترونية في الأمن العام تنشر إحصائيتها السّنوية للعام 2022

توضيح حول فاتورة المياه الشهرية

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الخميس المقبل

ورشة باليرموك حول استراتيجيات التدريس الإبداعية

الأردن في المرتبة الرَّابعة عربيا و61 عالميًا بمكافحة الفساد

المياه: اطلاق خط ساخن للابلاغ عن اعتداءات المياه

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

المعايطة: 5 أحزاب وفقت أوضاعها

شاهد : بدء تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

الثلاثاء، 31-01-2023 07:24 م

الأردن في المرتبة الرَّابعة عربيا و61 عالميًا بمكافحة الفساد

11202213184449745485288


الوكيل الاخباري - حصل الأردن على المرتبة 61 عالميًا والرَّابع عربيًا على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الماضي، والذي أصدرته منظمة الشَّفافية الدَّولية وشمل تقييم 180 دولة.

ويُظهر المؤشر أنَّ الأردن الذي حصل على 47 نقطة يتقدم في مكافحة الفساد على 119 دولة عالمية من بينها ماليزيا والصين والبحرين والكويت وتركيا ومصر، وينضم إلى 60 دولة عالمية في أكثر الدول مكافحة للفساد، من بينها السعودية وقطر والإمارات وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وألمانيا.

واتخذ الأردن منذ سنوات إجراءات صارمة لمحاربة الفساد، واستطاع إدانة أكثر من 200 شخص بجرائم الفساد المختلفة خلال العام الماضي، والتي من بينها الاختلاس والرشوة والتزوير والواسطة، وتتحرك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضدَّ أي شبهات فساد تصلها بكل الطرق التي وفرتها.

وقالت المنظمة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، في برلين الألمانية، إنَّ المؤشر بين إحراز تقدم ضئيل في مكافحة الفساد مع ازدياد العنف حول العالم، وما تزال مستويات الفساد في حالة جمود للعام الـ11 على التَّوالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202325171339105485536

الطاقة توعز برفع جاهزية القطاع

الأمن العام

الجرائم الإلكترونية في الأمن العام تنشر إحصائيتها السّنوية للعام 2022

120236232018394677813

توضيح حول فاتورة المياه الشهرية

ddd

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الخميس المقبل

1202329193221820372486

ورشة باليرموك حول استراتيجيات التدريس الإبداعية

1202320202611762603078

المياه: اطلاق خط ساخن للابلاغ عن اعتداءات المياه

أخبار متعلقة
120232112319260513052

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

323161926_499406352297394_2243205755721814579_n

الأمن ينشر الصور الأكثر تفاعلاً لعام 2022

M63A2668

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

1672838913458

رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

0L5A4591

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

0L5A2245

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد