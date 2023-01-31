الأردن في المرتبة الرَّابعة عربيا و61 عالميًا بمكافحة الفساد

الوكيل الاخباري - حصل الأردن على المرتبة 61 عالميًا والرَّابع عربيًا على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الماضي، والذي أصدرته منظمة الشَّفافية الدَّولية وشمل تقييم 180 دولة.



ويُظهر المؤشر أنَّ الأردن الذي حصل على 47 نقطة يتقدم في مكافحة الفساد على 119 دولة عالمية من بينها ماليزيا والصين والبحرين والكويت وتركيا ومصر، وينضم إلى 60 دولة عالمية في أكثر الدول مكافحة للفساد، من بينها السعودية وقطر والإمارات وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وألمانيا.



واتخذ الأردن منذ سنوات إجراءات صارمة لمحاربة الفساد، واستطاع إدانة أكثر من 200 شخص بجرائم الفساد المختلفة خلال العام الماضي، والتي من بينها الاختلاس والرشوة والتزوير والواسطة، وتتحرك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضدَّ أي شبهات فساد تصلها بكل الطرق التي وفرتها.



وقالت المنظمة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، في برلين الألمانية، إنَّ المؤشر بين إحراز تقدم ضئيل في مكافحة الفساد مع ازدياد العنف حول العالم، وما تزال مستويات الفساد في حالة جمود للعام الـ11 على التَّوالي.

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