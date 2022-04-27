الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

إدانة موظف بشركة مساهمة عامة بالاختلاس وحبسه 5 سنوات

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

تحديد موعد صرف رصيد التعطّل وسلف المتقاعدين

استقرار اسعار النفط عالميا

الأردنيون يحيون ليلة القدر الخميس

عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد

مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

عاجل

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

الأربعاء، 27-04-2022 03:46 م

إدانة موظف بشركة مساهمة عامة بالاختلاس وحبسه 5 سنوات

307421


الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس.

اضافة اعلان


وقرَّر رئيس الهيئة الحاكمة في القضية، القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي، الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، تخفيض العقوبة إلى النِّصف لتصبح العقوبة واجبة النَّفاد بحق المُدان سنتين ونصف، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار، بسبب إعادته للمبلغ الذي قام باختلاسه قبل إحالة القضية للمحكمة.


وتضمن قرار التَّجريم وضع المُدان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار والرسوم، ونظرًا لقيامه بتعويض الضَّرر الذي لحق بالشَّركة، وإعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة فقد تمَّ تخفيض العقوبة إلى النِّصف وتغريمه ألفين وخمسمئة دينار.


وقرَّرت المحكمة فرض غرامة أخرى على المُدان بقيمة 500 دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية، قرارا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
191602

النزاهة ومكافحة الفساد تعقد لقاء توعويا يستهدف الشباب

626902504c59b75c1f39b12a

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

bd81689a-6248-4642-bd88-f9f147ce98d8

تحديد موعد صرف رصيد التعطّل وسلف المتقاعدين

الدراسة-في-روسيا-1200x675-1

إعلان هام للطلبة الأردنيين الدراسين في روسيا

الاردنيون

الأردنيون يحيون ليلة القدر الخميس

ag_wash14_floodrinse-58b5ace53df78cdcd89af155

عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد

أخبار متعلقة
350499_1_1568020294

186 حالة انتحار بالأردن خلال 2021

تفسير-السرقة-في-الحلم-1

السرقة هي الاعلى ... تعرّف على معدلات الجرائم المُسجلة في الأردن العام الماضي

وو

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

6242c43308a86

الخصاونة: توفير مخزون كافٍ من السِّلع بأسعار عادلة

image (12)

الخصاونة: العلاقات الأردنية السعودية استراتيجية وأخوية

61d72188c0d6a

الأردن الثاني عربيا و45 عالميا في إصابات كورونا - أرقام