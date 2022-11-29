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الثلاثاء، 29-11-2022 02:22 م

إدخال 3 من مصابي حادث طريق جرش – الزرقاء للعناية المركزة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، أنه تم إدخال 3 أشخاص من مصابي حادث طريق جرش - الزرقاء، الذي وقع صباح اليوم، إلى العناية المركزة بعد تعرضهم لكسور خطرة.

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وأشار العتوم لـ " الوكيل الإخباري" أن هؤلاء المصابين الثلاثة هم من أصل 9 إصابات وصلت المستشفى، منوهاً إلى أن 6 مصابين خرجوا من المستشفى وبقي هؤلاء الـ 3.
وأوضح أن المصابين الثلاثة هم ركاب السيارة الخاصة التي اصطدمت بحافلة ركاب الجامعة الهاشمية.


واصيب 11 شخصاً اليوم الثلاثاء إثر حادث مروع وقع بين مركبة صغيرة وحافلة لنقل طلاب الجامعة الهاشمية، على طريق الزرقاء - جرش.


وقالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية لـ "الوكيل الإخباري " إنه تم تعليل الحادث بعدم تقيد سائق المركبة الصغيرة بالشواخص وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

 




 

 


 

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