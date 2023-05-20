إدراج الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد العام المقبل

الوكيل الاخباري - أدرج مجلس التعليم العالي، درجة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع ضمن نظام وحدة تنسيق القبول الموحد، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

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وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، اليوم السبت، إن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 2023/3/12، الموافقة على تعديل قرار مجلس التعليم العالي رقم (2022/613) تاريخ 2023/12/22 المتضمن "تكليف جميع كليات الدبلوم المتوسط في الجامعات الأردنية الرسمية.



وشمل القرار بحسب الخطيب، كليات جامعة البلقاء التطبيقية وعددها 16، إضافة إلى كلية الطفيلة التقنية المتوسطة في جامعة الطفيلة التقنية، وجميع الكليات الحكومية الأخرى وهي: كلية رفيدة الإسلامية، وكلية نسيبة المازنية وكلية المركز الجغرافي الملكي، وأكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية الموقر، وكلية الدعوة وأصول الدين / جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



وأوضح الخطيب أن المجلس كلف وحدة تنسيق القبول الموحد بحوسبة برمجية لتقديم طلبات القبول الموحد في جميع كليات الجامعات الرسمية، إضافة إلى الكليات الحكومية الثلاث الأخرى وهي كلية المركز الجغرافي الملكي، وأكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية / الموقر، وكلية الدعوة وأصول الدين / جامعة العلوم الإسلامية العالمية كون هذه الكليات الثلاث لا يوجد فيها أي شروط قبول خاصة.



كما وكلف المجلس الوحدة حوسبة برمجية خاصة أخرى لتقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بتخصصات كليتي رفيدة الأسلمية ونسيبة المازنية، وذلك وفقاً لشروط وآليات قبول خاصة نظراً لارتباط الكليتين بعملية التوظيف في وزارة الصحة من خلال ديوان الخدمة المدنية، وشملت الشروط كما وردت من وزارة الصحة بأن يكون العمر لا يتجاوز 21 عاما بتاريخ 2023/12/31، وقبول طلبة الفرع العلمي المسارين الطبي أو الهندسي فقط، ومعدل الثانوية العامة لا يقل عن 60 بالمئة لحملة شهادة الثانوية العامة الأردنية، و80 بالمئة لحملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (العربية والأجنبية)، تقبل الإناث فقط في تخصص القبالة، ويخصص 75 بالمئة من المقاعد المقررة للقبول في تخصصي الأشعة، والتخدير والإنعاش للطلبة الذكور.



ويخصص 30 بالمئة من المقاعد المقررة للقبول لأبناء العاملين والمتقاعدين من وزارة الصحة ووفقاً لأسس وتعليمات تعتمدها وزارة الصحة لهذا الغرض، ويتم توزيع المقاعد المقررة على محافظات المملكة وعددها 12 محافظة، ويتم تجيير الأعداد الشاغرة من محافظة إلى أخرى داخل نفس الإقليم، وفي حال توفر شواغر داخل الإقليم يتم تجييرها إلى الأقاليم الأخرى، وفيما عدا ذلك يطبق على قبول الطلبة في هاتين الكليتين ما تنص عليه السياسة العامة لقبول الطلبة في

كليات الدبلوم المتوسط والكليات الجامعية.



ولفت الخطيب الى أنه يستثنى من البند أعلاه الكليات الآتية بحيث يبقى القبول فيهما قبولا مباشرا: كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية في جامعة مؤتة كونها كلية تتبع الجناح العسكري ويرشح للقبول فيها طلبة من مرتبات الأجهزة الأمنية، ومعهد فن الفسيفساء والترميم في مأدبا لخصوصية عملية القبول التي تستلزم أن يكون لدى الطالب الراغب في دراسة تخصص فن إنتاج وترميم وصيانة الفسيفساء (وهو التخصص الوحيد الذي يطرحه المعهد)، وقدرة جسمية وصحية كبيرة حيث أن أكثر من (70) من مواد هذا التخصص هي مواد عملية وتتم من خلال التعامل مع الأجهزة والمعدات الثقيلة.



كما يتطلب دراسة ذلك التخصص قدرات إبداعية خاصة لدى الطالب، ونظراً لوجود اتفاقيات بين المعهد وبعض الجهات المانحة فإنه يتم دعم عدد من الطلبة بمنح دراسية تغطي كامل مدة السنتين الدراسيتين وهذا يستلزم قيام المعهد بمقابلة الطلبة قبل قبولهم في المعهد.

وأشار الخطيب الى أن المجلس وافق على الإجراءات الآتية المتعلقة بآلية تنفيذ عملية قبول الطلبة في درجة الدبلوم المتوسط في كليات الجامعات الرسمية والكليات الحكومية للعام الجامعي 2024/2023 وفقاً لما يلي: تحديد رسم تقديم طلب الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط بقيمة عشرة دنانير فقط لا غير، وتحديد عدد الخيارات التي يمكن للطالب إدخالها في طلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط بـ 20 خيارا، وتحديد رسم تقديم طلب الالتحاق في كليتي نسيبة المازنية، ورفيدة الأسلمية بقيمة خمسة دنانير ، وتحديد عدد الخيارات التي يمكن للطالب إدخالها في طلب القبول الموحد لكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلامية بـ 10 خيارات، والإعلان عن تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط، وطلب الالتحاق لكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وبشكل متزامن مع إعلان تقديم طلبات مرحلة البكالوريوس.



كما شملت آلية تنفيذ القبول إعلان نتائج قبول طلبة كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، ثم نتائج القبول الموحد لكليات المجتمع لمرحلة الدبلوم قبل إعلان نتائج قبول مرحلة البكالوريوس، وقيام وحدة تنسيق القبول الموحد بإعلان نتائج ترشيح قبول الطلبة في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم وإعطاء الطلبة المرشحين للقبول مهلة محددة لاستكمال إجراءات التسجيل، ثم العمل على حصر الشواغر بالتعاون مع الجامعات وعمادات الكليات وترشيح دفعات جديدة بدل المستنكفين حتى يتم تعبئة جميع الشواغر وفقا للمقاعد المقررة للقبول من قبل مجلس التعليم العالي، وبتنسيب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والطلب من مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية اصدار قرار يسمح للطالب المرشح للقبول في إحدى كلياتها من خلال القبول الموحد، على أن يكون الطالب قام باستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية، وتم ترشيحه لاحقاً للقبول في كلية أخرى من كليات الجامعة بترصيد الرسوم الجامعية، وعدم مطالبته بدفع الرسوم الجامعية مرة أخرى مما يسهل تنفيذ عملية حصر الشواغر وترشيح دفعات جديدة للقبول".