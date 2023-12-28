"إرادة" مبادرة طلابية باليرموك تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - اطلقت جامعة اليرموك اليوم الخميس ، مبادرة "ارادة" الهادفة إلى تسليط الضوء على انجازات الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتأتي المبادرة بتنظيم من قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع فريق المبادرة الطلابية في الجامعة " وهب الرحمة " .



وقال نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات خلال فعالية اطلاق المبادرة، إن جامعة اليرموك تفخر وتعتز بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا على الدوام قدرتهم على مواجهة التحديات، واستطاعوا تجاوز الإعاقة بالعزيمة والإرادة الصلبة .

اضافة اعلان