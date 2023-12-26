"اليرموك" تنظم هاكثون ابتكاري لاستقطاب المشاريع الطلابية البيئية

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات "هاكثون" ابتكاري حول الابتكارات البيئية، والذي نظمه مركز الريادة والابتكار وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ضمن برنامج المشروع المشترك بين جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى.



ويحمل المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج "المناخ للمدن" اسم "بناء عام متعدد الاستخدامات: نظيف وموفر للطاقة".

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