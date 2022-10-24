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الإثنين، 24-10-2022 10:59 م

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز إكساب للتنمية المستدامة في محافظة إربد اليوم الاثنين، أولى فعاليات ملتقى المرأة الريفية الأول وذلك بحضور قياديات وإعلاميات وسيدات مؤثرات من المحافظة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية .

وتحدث خلال اللقاء الذي أدارت فعالياته الدكتورة ملك عنقور من جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس مركز إكساب للتنمية المستدامة المهندس مازن أبو قمر عن نشاطات المركز الذي كمؤسسة مجتمع مدني غير ربحية، تهدف الى تمكين أبناء المجتمع المحلي وبناء قدراتهم وتحقيق التنمية المستدامة.

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