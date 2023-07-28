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الجمعة، 28-07-2023 05:02 م

إربد: إنطلاق فعاليات صالون محمد العموش الشعري

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد


الوكيل الاخباري - عقدت في دارة المثقفين لمغناة إربد وسط حشد من الشعراء والمثقفين والأكاديميين مساء أمس الخميس، الجلسة الأولى لانطلاقة صالون "محمد العموش الشعري"، وذلك بحضور الشاعر العربي محمد البريكي.

وخلال الأمسية، قدم الشعراء جاسر البزور وحسام شديفات وأحمد عبدالغني والدكتور عمر العامري والشاعر عضيب عضيبات، عدة قصائد عمودية وقصائد التفعيلة المنوعة، ومنها القصائد الوطنية والوجدانية والغزلية والقصائد باللغة العامية المليئة بالحب، والتي نالت جميعها استحسان الجمهور الحضور.

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