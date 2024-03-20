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الأربعاء، 20-03-2024 01:56 ص

إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

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الوكيل الاخباري - ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن لواء الطيبة التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية وعدة قضايا مجتمعية.

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واكد مدير شرطة غرب إربد بالانابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة ، خلال الاجتماع بحضور رئيس مركز الأمني ورئيس الشرطة المجتمعية وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.

 

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