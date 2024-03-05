الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة إربد خلال لقائه الوجهاء والفعاليات الشعبية في المحافظة، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.



وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:



- مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتسلمها مديرها العام الأستاذ الدكتور خلدون البشايرة.

- مدينة الحسن الصناعية، وتسلمها مديرها العام هاني الذيابات.

- منطقة إربد التنموية، وتسلمتها المديرة التنفيذية للمنطقة ليزا الدغمي.

- إذاعة "يرموك أف أم"، وتسلمها مدير الإذاعة الدكتور زهير الطاهات.

- الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية (مبيدكو)، وتسلمها محمد عويس.

- شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس إدارتها عدنان النن.

- شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية – مدينة الحسن الصناعية، وتسلمتها ديما سختيان.

- شركة بيلا للصناعات الدوائية، وتسلمتها رئيسة مجلس إدارتها الدكتورة عبير عبيدات.

- لومينوس شمال ستار (مختبر فاب لاب)، وتسلمها المدير التنفيذي للمختبر إبراهيم الصفدي.

- مختبرات إتقان لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة النباتية، وتسلمها الدكتور رائد خريس.

- جمعية الذوق الرفيع التعاونية للسيدات (خير الكورة)، وتسلمتها حورية بني دومي.

- جمعية سيدات وادي الريان الخيرية، وتسلمتها ميسر الخطيب.

- جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام، وتسلمها رئيس الجمعية المهندس حسين أبو دبي.

- ملتقى إربد الثقافي، وتسلمها رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري.

- الدكتور عمر محمد عبده حتاملة، وتسلمها نيابة عنه والده الدكتور محمد حتاملة.

- الدكتور محمد أمين الجراح.

- الدكتور محمد طه عبابنه، وتسلمها نيابة عنه والده طه عبابنه.

- المرحوم عبدالحليم سمارة، وتسلمها ابنه المهندس ليث سمارة.

- المزارع الحاج زيدان ارشيد مصطفى منسي.

- عبدالله عادل عبدالله عودات، وتسلمها نيابة عنه والده عادل عودات.

- عامر سامح محمود أبو دلو.

- إبراهيم فلاح إبراهيم الشواهين.

- مروة حسن محمود أبو عباس.

- المهندس عبدالله محمد عبدالهادي بني هاني.

- مركز سواعد النشامى الرياضي للكيك بوكسينغ، وتسلمها رئيس المركز فادي الشوح.

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