تحويل حديقة الزهراء بإربد إلى حاضنة للاقتصاد الأخضر

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل مبنى حديقة الزهراء ليصبح مساحة خضراء ملائمة لأصحاب الحرف والشباب المهتمين بالبيئة والاقتصاد الدائري.

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وقال الكوفحي، إن المشروع يعد من المشاريع الريادية التي تأتي ضمن سعي البلدية للوصول إلى مدينة ذكية خضراء مستدامة جاذبة للاستثمار.



وأضاف الكوفحي أن المشروع يأتي لدعم ممارسات إعادة الاستخدام منخفضة التكلفة في مجال الحرف اليدوية والثقافية.



بدوره، بين المسؤول المعماري عن إعادة تأهيل المبنى المهندس شادي أحمد، أن المشروع هو واحد من نشاطات مشروع الرسملة لإعادة وضع الابتكار والاستدامة في مدن البحر المتوسط "كاريسميد".



وأضاف أنه يأتي ضمن نشاطات برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط إذ تمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود وتعمل مؤسسة رواد المستقبل على تنفيذه بالتعاون مع عدة مؤسسات في كل من اليونان وإيطاليا واسبانيا وفلسطين وتونس.



وفي ذات السياق، بدأ في مبنى حديقة الزهراء تطبيق الممارسات البيئية المكتسبة بالتعاون مع حرفيين جرى تدريبهم لاستخدام المبنى مقرا لأصحاب الحرف من المجتمع المحلي لتشجيعهم على الممارسات الخضراء التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على البيئة وتحسين الدخل المرتبط بالحرف اليدوية والثقافية، خصوصاً في المواضيع المرتبطة بإعادة تدوير النفايات والاقتصاد الدائري.