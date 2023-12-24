دائرة مستديرة حول دور الاستراتيجية الاجتماعية لمناصرة حقوق العاملات

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية خطوة أمل بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والعمل في مجلس محافظة إربد، اليوم الأحد، دائرة مستديرة حول دور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في مناصرة حقوق العاملات في بيئة العمل.



وأكدت رئيسة وحدة تمكين المرأة في وزارة التنمية بثينة العجلوني خلال رعايتها الفعالية مندوبة عن وزيرة التنمية، دور الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءاً أساسيَّاً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري؛ باعتباره أولوية خاصة للنساء وللفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

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