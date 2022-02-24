إربد: ورشة حول تعزيز دور الشباب والنساء في الانتخابات

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الشباب بالتعاون مع وزارتي الشؤون السياسية والبرلمانية والإدارة المحلية، والاتحاد الفدرالي الكندي، في مركز شابات إربد، ورشة عمل توعوية بعنوان "تعزيز دور الشباب والنساء في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات 2022".

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وتناولت الورشة والتي تأتي في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، عددا من المحاور منها أهمية مشاركة المواطنين بالعملية الانتخابية سيما الشباب والشابات، لاختيار ممثليهم في مجالس البلدية والمحافظات، إضافة إلى شرح مفصل حول قانون الإدارة المحلية والذي أعطى فرصة لتعزيز مشاركة الشباب والشابات في الانتخابات من خلال تحديد سن الترشح بـ 25 عاما.



وتضمنت الورشة شرحا مفصلا حول آلية الكوتا النسائية التي خصص لها القانون ما نسبته 25 بالمئة من مقاعد مجالس المحافظات والبلديات، ويجري تعبئتها من قبل المترشحات اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب المباشر.



وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بضرورة حث الناخبين على الإقبال على الانتخابات، وذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام وقادة الرأي في المجتمع، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات من خلال التوعية والمشاركة والتنظيم.



