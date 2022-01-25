الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي من أطباء قسم النسائية والتوليد بمستشفى الأمير زيد بن الحسين بمدينة الطفيلة، عملية نادرة الحدوث وهي عبارة عن حمل مشترك (حمل خارج الرحم وحمل داخل الرحم).
وبين المقدم الطبيب تيسير العبادي رئيس قسم النسائية والتوليد بمستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، أن هذه العملية تعتبر من الحالات النادرة الحدوث، و أن نسبة حدوثها قليلة بمعدل حالة واحدة من كل ٣٠ ألف حالة حمل.
وأوضح النقيب الطبيب أخصائي النسائية عدي فريحات، بأن الصعوبة الكبرى في مثل هذه الحالات هي عملية التشخيص حيث تعتبر الخطوة الأولى والمهمة في نجاح هذه العمليات.
وقال مدير عام مستشفى الأمير زيد بن الحسين العقيد الطبيب رائد العكايلة، أن تشخيص مثل هذه الحالات في المستشفيات الطرفية دليل على الكفاءة والمهارة العالية التي يتمتع بها أطباء الخدمات الطبية الملكية، مشيدا بدعم مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات للمستشفى وتزويده بكوادر طبية مدربة ومميزة في كافة المجالات.