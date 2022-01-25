الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي من أطباء قسم النسائية والتوليد بمستشفى الأمير زيد بن الحسين بمدينة الطفيلة، عملية نادرة الحدوث وهي عبارة عن حمل مشترك (حمل خارج الرحم وحمل داخل الرحم). اضافة اعلان





وبين المقدم الطبيب تيسير العبادي رئيس قسم النسائية والتوليد بمستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، أن هذه العملية تعتبر من الحالات النادرة الحدوث، و أن نسبة حدوثها قليلة بمعدل حالة واحدة من كل ٣٠ ألف حالة حمل.



وأوضح النقيب الطبيب أخصائي النسائية عدي فريحات، بأن الصعوبة الكبرى في مثل هذه الحالات هي عملية التشخيص حيث تعتبر الخطوة الأولى والمهمة في نجاح هذه العمليات.



وقال مدير عام مستشفى الأمير زيد بن الحسين العقيد الطبيب رائد العكايلة، أن تشخيص مثل هذه الحالات في المستشفيات الطرفية دليل على الكفاءة والمهارة العالية التي يتمتع بها أطباء الخدمات الطبية الملكية، مشيدا بدعم مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات للمستشفى وتزويده بكوادر طبية مدربة ومميزة في كافة المجالات.