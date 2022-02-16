الجبور: الملك يولي الشباب أهمية كبرى

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أن القطاع شهد تطورا وازدهارا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقال الجبور خلال رعايته مندوبا عن وزير الشباب محمد النابلسي، أمس الثلاثاء، احتفال نادي قلعة السلط للفروسية بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ان جلالته يولي الشباب اهمية كبرى، تجسدت ضمن التوجيهات الملكية لدعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات، إضافة الى توفير وتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية.



وحضر الاحتفال محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، ورئيس لجنة بلدية السلط علي البطاينة، والنواب عبد الحليم الحمود وطلال النسور، ودينا البشير، ورائد سميرات، ومديرة شباب محافظة البلقاء احلام العبادي.