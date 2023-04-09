الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

إصابات في عملية إطلاق نار بالقدس

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وتحذير من السيول والعواصف الرعدية

إربد.. وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

الضمان يستقطب استثمارات في المناطق التنموية بـ490 مليون دينار

أميركا: إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار

انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في وادي عقربة

ورشة في إربد تناقش القيم الدينية والمساواة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

بني مصطفى تشارك في إعداد الإفطار بموائد الرحمن لتكية أم علي

حوارية في إربد حول المواطنة الصالحة

الأحد، 09-04-2023 12:38 ص

إربد.. وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

42023713552593636572


الوكيل الاخباري - شارك المئات في عدد من الوقفات الاحتجاجية عقب صلاة العشاء اليوم السبت بمساجد إربد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والمدن والبلدات الفلسطينية.

وحيّا المشاركون بالوقفات، صمود الشعب الفلسطيني والمرابطين في الأقصى الشريف، معلنين وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الاحتلال والدفاع عن المقدسات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الضمان يستقطب استثمارات في المناطق التنموية بـ490 مليون دينار

777

انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في وادي عقربة

420235232243601918819

ورشة في إربد تناقش القيم الدينية والمساواة

1

بني مصطفى تشارك في إعداد الإفطار بموائد الرحمن لتكية أم علي

1

حوارية في إربد حول المواطنة الصالحة

وزارة الخارجية

الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل خرق الوضع القائم بالمسجد الأقصى

أخبار متعلقة
6425438e05986

الخيرية الهاشمية تسير قافلة من 11 شاحنة الى غزة