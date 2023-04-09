إربد.. وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الاخباري - شارك المئات في عدد من الوقفات الاحتجاجية عقب صلاة العشاء اليوم السبت بمساجد إربد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والمدن والبلدات الفلسطينية.



وحيّا المشاركون بالوقفات، صمود الشعب الفلسطيني والمرابطين في الأقصى الشريف، معلنين وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الاحتلال والدفاع عن المقدسات.

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