إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد، اليوم الخميس ، 8 مخالفات منها مخالفتين لأشخاص لعدم الإلتزام بأمر الدفاع 11 القاضي بإتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وإرتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تحرير 6 مخالفات لمحال تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض إعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالتعليمات الصحية.