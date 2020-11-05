الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 10:44 م

إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد، اليوم الخميس ، 8 مخالفات منها مخالفتين لأشخاص لعدم الإلتزام بأمر الدفاع 11 القاضي بإتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وإرتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تحرير 6 مخالفات لمحال تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض إعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالتعليمات الصحية.

 




 

 


 

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