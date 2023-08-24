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الخميس، 24-08-2023 04:23 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

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الوكيل الاخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

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