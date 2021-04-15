إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -

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بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الخميس، إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (292) حالة، فيما غادرت (276) حالة.وقالت وزارة الصحة في الموجز اليومي لاصابات كورونا، انه يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2377) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمال:نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 45%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 23%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%