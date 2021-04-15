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الخميس، 15-04-2021 05:54 م

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الخميس، إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (292) حالة، فيما غادرت (276) حالة.
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وقالت وزارة الصحة في الموجز اليومي لاصابات كورونا، انه يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2377) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 45%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

 




 

 


 

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