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الثلاثاء، 21-06-2022 12:11 م

إشهار ديوان نسائم المهديات من قصائد الورديات للبداوي

ديوان_ابن_زيدون


الوكيل الإخباري- احتفلت المكتبة الوطنية، مساء أمس الاثنين، بإشهار ديوان نسائم المهديات من قصائد الورديات، للشاعر مهدي البداوي.

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وقدم الدكتور حسن مبيضين شهادة إبداعية للديوان، وفوزي الخطبا قراءة نقدية، في حوار أداره جهاد الكسواني، وفق بيان صادر عن دائرة المكتبة الوطنية.


وأشار الدكتور مبيضين إلى تعدد أغراض قصائد الشاعر البداوي؛ إذ مزجت ما بين مديح وغزل ورثاء، وحضر فيها الأسلوب السهل الممتنع في بناء القصيدة.


وبين مبيضين خلال الحفل الذي أقيم برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، أهمية البناء المعرفي والثقافي والفكري في بناء القصيدة وتميزها لفظا ومعنى والمحافظة على نهج الشاعر المتبع في نظمه حتى يحافظ على النهج التقليدي للشعر العربي.


وقال الخطبا إن الديوان يكشف تجربة شعرية وموهبة حقيقية لثقافة عميقة في قراءات في التراث والشعر العربي، كما يكشف عن مكنونات الضمير وخلجات النفس ومضامين سامية وإيحاءات روحية متدفقة.


وأشار إلى أن الديوان يحمل مضامين متعددة وأبعادا فنية بلغة سلسة وإيقاعات منسابة وتشكيلات بلاغية ولغوية متماسكة وجملا منسقة، وعمقا في المعنى وحسا شعوريا بأبعاد متعددة ومثيرات وتحفيزات جمالية.


وفي نهاية الحفل، قرأ البداوي عددا من قصائد ديوانه منها "فن أشعاري، أثقلني همي الباكي، شهداء أحد، غدر الصداقة، في مدح الشيخ الحسيني، وفي مدح سيدي صاحب الجلالة".

 




 

 


 

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