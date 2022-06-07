العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطاهات والعرمان وأيوب

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الطاهات بوفاة المقدم المتقاعد خالد علي الطاهات، وإلى عشيرة العرمان بوفاة جميلة عوض خلف أبو مسلم، والدة مساعد مدير عام الجمارك عقيد جمارك أحمد العرمان، وإلى آل أيوب بوفاة إنعام موسى النمري، زوجة العميد المتقاعد عقاب نايف أيوب.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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