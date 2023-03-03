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الجمعة، 03-03-2023 06:21 م

إشهار 4 كتب عن التعليم العالي للعزيبي في المكتبة الوطنية

مكتبة


الوكيل الاخباري -  أشهرت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة ليلى العزيبي، أمس الخميس، أربعة من مؤلفاتها التي تتعلق في مؤسسات التعليم العالي، في حفل أقيم في القاعة الرئيسة في دائرة المكتبة الوطنية.

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وأعربت الأكاديمية العزيبي خلال الحفل الذي أدارته نائب رئيس رابطة علماء الأردن فايزة السكر، عن أملها أن تكون كتبها الأربعة وهي: كتاب الذكاء الاصطناعي، وكتاب إدارة المعرفة، وكتاب معضلات التعليم العالي، وكتاب القيادة التربوية، قد عرضت أهم القضايا والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أن هذه الكتب لبنة في بناء المعرفة تتمنى أن تساعد الباحثين فيما تناولته .


وقدم في الحفل، كل من رئيس رابطة علماء الأردن الدكتور عبدالله الصيفي، وأستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدكتور ظاهر القرشي والدكتور أحمد دوديك قراءات نقدية للكتب وشهادات إبداعية في الكاتبة، قبل أن يتم مناقشة ما تناولته الكاتبة في مؤلفاتها مع الحضور.

 

 


 




 

 


 

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