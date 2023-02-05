الأردن يشارك اليوم في مؤتمر الكونغرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا بالدوحة

الوكيل الإخباري - تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، مؤتمر الكونغرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا، الذي تنظمه كلية الهندسة في جامعة قطر ويستمر 4 أيام بمشاركة الأردن.

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ووفقا لموقع جامعة قطر، يناقش المؤتمر قرابة 260 ورقة بحثية تتناول التحديات الراهنة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وأحدث الوسائل التي تم التوصل إليها في هذه المجالات، بمشاركة قرابة 40 جنسية تمثل العديد من الدول العربية والأجنبية.



ويشارك الأردن بعدة أوراق بحثية، ستتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، حيث يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.



ويضم مؤتمر الكونغرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير، ومؤتمر مشاكل الاهتزاز.



ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة في قطر.



وقال عميد كلية الهندسة في جامعة قطر خالد كمال ناجي، إن مؤتمر الكونغرس يشتمل على جلسات عامة ومحاضرات رئيسية بشأن عدة موضوعات تتعلق بالبنية التحتية والتعمير ومشاكل الاهتزاز، متوقعا أن يشكل المؤتمر ملتقى لتبادل المعلومات التقنية، ويسهم بنشر نتائج البحوث عالية الجودة، وعرض السياسات الجديدة والتقدم العلمي في المجالات كافة.



وأضاف أن المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير تلقى عددًا كبيرًا من الملخصات من جميع أنحاء العالم بهدف المشاركة في المؤتمر، كما تهدف اللجنة المنظمة لاستقطاب المزيد وبالأخص من قطاع البنية التحتية والتعمير في قطر لتحقيق أهم أهداف المؤتمر، وهو توثيق النجاحات التي شهدتها البلاد في مجال البنية التحتية والتعمير ومشاركتها مع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الخامس عشر لمشاكل الاهتزاز، يأتي بمشاركة أبحاث عالية الجودة لعرض وتوثيق الإنجازات والنجاحات التي تحققت بمجال معالجة مشاكل الاهتزازات في قطاعات الهندسة الميكانيكية والمدنية في قطر والعالم، كما يحظى المؤتمر بدعم عدد من الشركاء مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، جمعية المهندسين الأسترالية وجمعية المهندسين القطرية.

