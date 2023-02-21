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الثلاثاء، 21-02-2023 04:16 م

التعليم العالي تشارك في معرض للجامعات في القاهرة

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الوكيل الاخباري- تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية،  شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في معرض الجامعات، والذي انطلق في جمهورية مصر العربية بمشاركة جامعات عربية وأجنبية، حيث بدأت فعاليات المعرض هذا الأسبوع وتستمر لمدة أربعة أيام.

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وقد قدمت الوزارة خلال المعرض عرضاً لأهم الميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، كما وزعت على الطلبة النشرات الإرشادية، والبروشورات  التعريفية المختلفة التي تُعرف  بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الاقليمية في المنطقة.


ومن جهة أخرى قدمت الوزارة خلال المعرض التنوع الثقافي والحضاري للمملكة، واستعرضت شهادات قدمها طلبة وافدين درسوا سابقاً  في الأردن عبروا فيها عن سعادتهم بالالتحاق بالجامعات الأردنية والخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم من كافة الجهات الرسمية الشريكة ذات العلاقة،  إضافةً الى البيئة الآمنة التي يتميز بها الأردن.


وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2022 / 2023 قد بلغ (11315) طالباً وطالبة في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية (41850) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة، كما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن".

 




 

 


 

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