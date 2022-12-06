إصابة أردنية بحادث سير مروع في لبنان

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أُدخلت سيدة أردنية مقيمة في لبنان أمس الاثنين إلى قسم العناية الحثيثة في احد المستشفيات اللبنانية بعد إصابتها بحادث سير مروع مع زوجها (لبناني الجنسية) والذي توفي على الفور إثر الحادث.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها تتابع من خلال السفارة الأردنية في بيروت الأوضاع الصحية للسيدة فور ورود المعلومة من ذويها.



وأشار مصدر في الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" إن السيدة تعرضت إلى كسر في الحوض واليد والقدم إلا أن حالتها الصحية مستقرة .



وناشدت عائلة السيدة الجهات الحكومية بالمساعدة بنقل ابنتهم لاستكمال علاجها في الاردن .



