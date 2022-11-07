الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

توقيع الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون

الحبس سنة لسيدة طعنت حدثا في الزرقاء

الحكومة : انخفاض أسعار 68 سلعة خلال شهر - أسماء

التربية تنعى المعلمة عبير شحادة

الصحة تستعيد حسابها على تويتر

الخدمة المدنية: الحجم الأكبر لوظائف 2023 سيكون في قطاعي التربية والصحة

التربية: العطلة الشتوية 30 يوماً وتبدأ بتاريخ 2 / 1 / 2023

البريد الأردني: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

الإثنين، 07-11-2022 03:52 م

توقيع الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون

main_image5ce446d93f41f


الوكيل الإخباري- وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الاثنين، الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون.

اضافة اعلان


ووقع الوثيقة عن المناطق الحرة مديرها العام المهندسة أروى الحياري، وعن الشركة المنفذة (دوبليماير) المفوض الرسمي للشركة ميزوت كيزكابان.


وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات إن المشروع سيشكل نواة لاستقطاب الاستثمارات السياحية لمحافظة عجلون لما يمثله من أهمية اقتصادية في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة في مختلف المجالات.


من جهتها، أشارت الحياري إلى أن عملية استلام الوثيقة تمت بعد الانتهاء من مراحل المعايرة والفحص والتشغيل الأولي، إضافة الى فحص منظومة السلامة العامة، وأن المنظومة جاهزة للتشغيل.


من جانبه، أكد كيزكابان أن تنفيذ المشروع جاء وفق أحدث التصاميم والممارسات العالمية وخضع لكافة اختبارات السلامة العامة وأنه بات جاهزا للتشغيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1667830036848

افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

9701314531643631168

افتتاح دورة أصدقاء الشرطة في عجلون

10202224125848492617582

الاقراض الزراعي تدعو للاستفادة من الخصومات التشجيعية

IMG_3821

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

Dana_Reserve_04

مبادرة في الطفيلة لترويج المواقع السياحية

20210808T160017-1628427617453958600

الحنيفات: مستمرون في حملة تحصين الاغنام ضد الحمى القلاعية

أخبار متعلقة
6yqm0v8s

الحرة السورية الأردنية تشهد حركة استثمارية وتبادلاً تجارياً جيداً

333-7

وحدة حكومية تعلن عن ملء وظائف شاغرة

1020225173228857497399

اتفاقية بين بلدية عجلون ومياه اليرموك لإزالة أضرار لحقت بعدد من الطرق

1020226222251843020485

عجلون : ورشة تدريبية متخصصة عن سيادة القانون

920222591411656687135

شراء 136 حافلة جديدة للباص السريع

333-7-1157x1157

وظائف شاغرة في شركة حكومية