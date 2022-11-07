توقيع الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري- وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الاثنين، الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون.

اضافة اعلان



ووقع الوثيقة عن المناطق الحرة مديرها العام المهندسة أروى الحياري، وعن الشركة المنفذة (دوبليماير) المفوض الرسمي للشركة ميزوت كيزكابان.



وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات إن المشروع سيشكل نواة لاستقطاب الاستثمارات السياحية لمحافظة عجلون لما يمثله من أهمية اقتصادية في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة في مختلف المجالات.



من جهتها، أشارت الحياري إلى أن عملية استلام الوثيقة تمت بعد الانتهاء من مراحل المعايرة والفحص والتشغيل الأولي، إضافة الى فحص منظومة السلامة العامة، وأن المنظومة جاهزة للتشغيل.



من جانبه، أكد كيزكابان أن تنفيذ المشروع جاء وفق أحدث التصاميم والممارسات العالمية وخضع لكافة اختبارات السلامة العامة وأنه بات جاهزا للتشغيل.