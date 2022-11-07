الغذاء والدواء: 11 مؤسسة غذائية وطنية حصلت على شهادة الثقة هذا العام

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات على سعي المؤسسة المستمر نحو تحفيز المؤسسات الغذائية الملتزمة بتطبيق أنظمة سلامة الغذاء وضمان جودته وبما يعزز سلامة الغذاء والرقابة الذاتية وذلك من خلال برامج متنوعة منها برنامج الثقة.

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وأضاف خلال تسليم شهادات الثقة للمؤسسات الغذائية المستحقة لها للعام الحالي وعددها 11 مؤسسة، أن برنامج الثقة هو أعلى شهادة تمنحها المؤسسة للمؤسسات الغذائية الملتزمة بتطبيق أنظمة سلامة الغذاء كأحد أساليب الرقابة النوعية والمتقدمة والتي تركز على توعية وتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية فيها مما يمنح المؤسسات امتيازات وحوافز.



من جهتهم ثمن ممثلو المؤسسات الغذائية الحاصلة على الشهادة الدعم الحقيقي من مدير عام المؤسسة مما ساهم في الحصول على الشهادة والتي تشكل تجربة مهمة لما لها من أثر إيجابي على المؤسسات الملتزمة وسمعة منتجاتها الغذائية المصدرة إلى الأسواق العالمية والعربية وتعكس شراكة حقيقية في تعزيز سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة الذاتية.

