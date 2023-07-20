إصابة طالب توجيهي بلسعة عقرب أثناء تأدية الامتحان - صور

الوكيل الإخباري - أصيب طالب توجيهي في مركز قاعة امتحان الثانوية العامة، في مدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبنين/لواء الشونة الجنوبية، اليوم الخميس بلسعة عقرب أثناء سير امتحان مبحث اللغة العربية، تخصص الورقة الأولى وتم إسعافه بواسطة الدفاع المدني يرافقه مراقب الإحتياط في المركز.

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واطمأن متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة ، يرافقه مدير التربية والتعليم الأستاذ خالد الرحاحلة ،ومدير المستشفى الدكتور عوض الخزاعلة على الوضع الصحي للطالب لحين مغادرته المستشفى .



والتقى الرحاحلة بذوي الطالب وهنأهم بسلامته فيما وجه شكره وتقديره إلى الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الشونة الجنوبية، على سعة صدورهم وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للطالب مثمناً جهود كوادر الأجهزة الأمنية، والدفاع المدني على سرعة استجابتهم وخدماتهم المستمرة .