الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

مواطن اشترى وجبة شاورما في عمان..وكانت المفاجأة

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

وزير الزراعة: خطة لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية نهاية العام

اعلان هام من وزارة التربية- رابط

"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

تحذير إلى جميع مالكي المركبات في الأردن

وزارة العمل تعلن عن وظائف- تفاصيل

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا

إصابة طالب توجيهي بلسعة عقرب أثناء تأدية الامتحان - صور

الخميس، 20-07-2023 04:14 م

إصابة طالب توجيهي بلسعة عقرب أثناء تأدية الامتحان - صور

a347bdf4d279178610f93b3bdc631301


الوكيل الإخباري - أصيب طالب توجيهي في مركز قاعة امتحان الثانوية العامة، في مدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبنين/لواء الشونة الجنوبية، اليوم الخميس بلسعة عقرب أثناء سير امتحان مبحث اللغة العربية، تخصص الورقة الأولى وتم إسعافه بواسطة الدفاع المدني يرافقه مراقب الإحتياط في المركز.

اضافة اعلان


واطمأن متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة ، يرافقه مدير التربية والتعليم الأستاذ خالد الرحاحلة ،ومدير المستشفى الدكتور عوض الخزاعلة على الوضع الصحي للطالب لحين مغادرته المستشفى .


والتقى الرحاحلة بذوي الطالب وهنأهم بسلامته فيما وجه شكره وتقديره إلى الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الشونة الجنوبية، على سعة صدورهم وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للطالب مثمناً جهود كوادر الأجهزة الأمنية، والدفاع المدني على سرعة استجابتهم وخدماتهم المستمرة .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689864988078

وزير الزراعة: خطة لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية نهاية العام

1689864997722

اعلان هام من وزارة التربية- رابط

555

"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام

42022302152188509875

تحذير إلى جميع مالكي المركبات في الأردن

22022265337136438386

وزارة العمل تعلن عن وظائف- تفاصيل

tt

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا

أخبار متعلقة
1689350093363

طلبة الثانوية يستكملون التقدم للامتحان غداً السبت

347400995_577855837854988_1832722333371519279_n

انقاذ 121 شخصاً خلال ساعة

44444

بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً شب في منزل بطبربور

image

15 ألف بلاغ ورد لطوارئ العمليات والسيطرة

6202312122512789766703

مواطن يعاني من أمراض نفسية يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

ككككك

قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن