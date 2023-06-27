15 ألف بلاغ ورد لطوارئ العمليات والسيطرة

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس فرع تلقي البلاغات في مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام الرائد حمزه الحسبان أنه تلقى 25 ألف اتصال من خلال هاتف الطوارئ الموحد 911 نتج عنها 15 الف بلاغ تم تسديدها جميعا بشكل كامل.وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن زمن إجابة أي اتصال على هاتف الطوارئ 911 لا يتجاوز 5 ثواني ليتم على الفور تحويل الاتصال الى الجهة المعنية والوصول الى موقع الحدث بما لا يتجاوز 8 دقائق من قبل أحد تشكيلات مديرية الأمن العام في الظروف الاعتيادية وقد تصل إلى 14 دقيقة في حال الذروات المرورية.وبين انه ومنذ إطلاق تطبيق (114) الخاص بالصم وتلقي اتصالاتهم في بداية شهر ايار الماضي من خلال مديرية العمليات والسيطرة فقد تلقى العاملين على هذا التطبيق 265 اتصال وتم تسديدها جميعا بشكل كامل.وأشار الى تلقي هاتف الطوارئ 911 العديد من الاتصالات ساهمت في المحافظة على حياة العديد من ذوي المتصلين والتي احتاجت إلى تقديم خدمة اسعافية أولية عبر الهاتف من قبل مسعفين متخصصين متواجدين على مدار الساعة داخل غرفة العمليات والسيطرة لحين وصول كوادر الدفاع المدني الى الموقع.ونوه الحسبان الى تواجد العاملين ومتلقي البلاغات من مرتبات الأمن العام على مدار الساعة داعيا المواطنين عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 911 عند الحاجة.