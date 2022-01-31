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الإثنين، 31-01-2022 07:50 م

إصابة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أصيبت وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى بفيروس كورونا منذ الأربعاء الفائت.

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وقالت بني مصطفى في تصريح مقتضب لموقع "الوكيل الاخباري" إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ يوم الأربعاء الفائت، الذي تزامن مع المنخفض الجوي، وحجرت نفسها منذ ذلك الوقت.

 

وبين أنه تبقى على الحجر المنزلي لها يومين فقط، حيث أنها ملتزمة بالبروتوكول الصحي الذي يفرض حجراً منزلياً على المصابين بكورونا لمدة 7 أيام للمصابين الذين لا يعانون من أعراض، مبينة أنها لا تعاني من أعراض قوية.

 

ورجّحت بني مصطفى إصابتها بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث أن الأعراض خفيفة، ولا تشبه أعراض المتحور البريطاني الذي أصيبت به سابقاً وكان شديداً عليها، بحسب وصفها.

 




 

 


 

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