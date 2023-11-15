إصابة 15 طالب بتدهور باص مدرسة



الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن استخدام باصات (الشحن) النقل المشترك لغير الغايات المخصصة لها أدى إلى إصابة 15 طالب مدرسة برضوض بسيطة بعد تعرضه لحادث تدهور في الزرقاء صباح اليوم الأربعاء.



وأشار إلى أن ارتكاب هذه المخالفات تؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل نقل طلاب المدارس بحافلات غير مخصصة لذلك مطمئنا جميع الأهالي أن جميع الطلبة الذين تم نقلهم من خلال كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي كانوا بحالة صحية حسنة وبعد التأكد من وضعهم الصحي غادر الجميع المستشفى باستثناء سائق الباص الذي تعرض لإصابة متوسطة وما زال يخضع للعلاج.

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