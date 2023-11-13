4 إصابات بحادثي سير على الطرق الخارجية صباح اليوم

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، الملازم أنس الخالدي، إنه تم التعامل صباح اليوم، مع حادثين على الطرق الخارجية، نتج عنها 4 إصابات.

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وبيّن الخالدي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث الأول تدهور مركبة شحن، تحمل مادة الفوسفات، على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة واحدة.



وأشار إلى أن الحادث الثاني، كان تصادم بين مركبتين، على طريق الزرقاء، ونتج عنه 3 إصابات، تم نقلهم إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني.



وأضاف الخالدي أنه تم خلال 24 ساعة، التعامل مع تعطل "ملاحة" على طريق وادي عربة - العقبة، كما التعامل مع انفجار إطار صهريج بترول على طريق القطرانة - عمّان.