إصابة 5 أطفال بتسمم غذائي بعمان إثر تناول أطعمة فاسدة

الوكيل الإخباري - أصيب 5 أطفال في عمان بتسمم غذائي إثر تناول أطعمة منزلية فاسدة بسبب ترك الأطعمة خارج أجهزة التبريد ظنا أن الأجواء الباردة تحفظ الأطعمة، وفق الدفاع المدني.

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وقال الملازم أول عبدالله القضاة، اليوم الإثنين، إن الدفاع المدني تعامل مع 1332 حالة إسعافية مختلفة، بينها؛ 42 حالة إنقاذ و89 حالة إطفاء.



ومن أبرز الحالات التي تم التعامل معها أيضا من قبل الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير نتج عنه وفاة سيدة في عمان.



كما تعامل الدفاع المدني مع حادث تصادم مركبتين في المفرق نتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم للمستشفى.