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إصابة 9 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين

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الخميس، 15-06-2023 08:10 م

إصابة 9 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - أصيب 9 أشخاص بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة دبين غرب محافظة جرش.

وقال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، الخميس، إن الإصابات وصلت لمستشفى جرش الحكومي، حيث تم إدخال 4 إصابات وصفت 3 منها بالمتوسطة وإصابة واحد سيئة .

وأضاف العتوم، أن الإصابات التي لم يتم إدخالها الى المستشفى وصفت حالتهم بالحسنة وتم إجراء الإسعافات الأولية لها، مشيرا إلى أن الإصابات أسعفت إلى المستشفى من قبل كوادر الدفاع المدني.

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