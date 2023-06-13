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الثلاثاء، 13-06-2023 09:03 م

مستشفى الزرقاء الحكومي يضيف يوم السبت لجدول العمليات الجراحية الكبرى

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة أن المستشفى سيضيف يوم السبت من كل أسبوع، لإجراء العمليات الجراحية الكبرى المبرمجة والمعدة مسبقًا وفق جدول العمليات، والتي كان إجراؤها محصورًا ما بين الأحد والخميس.

وأوضح، خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المستشفى يقوم بإجراء العمليات الجراحية الكبرى الطارئة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة، موضحا أن القرار الجديد يتركز على إجراء العمليات الجراحية الكبرى المبرمجة (غير الطارئة) أيام السبت، بالرغم أنه يوم عطلة رسمي، إذ سيتم إجراء هذه العمليات خلال 6 أيام وليس 5 كما كان سابقًا.

وأشار إلى تزويد قسم جراحة الأطفال وقسم الإسعاف والطوارئ الخاص بالأطفال بـ25 شاشة كمبيوتر كبيرة تقوم بعرض أفلام الرسوم المتحركة للأطفال خلال فترة تلقيهم العلاج واستشفائهم، لتوفير الأجواء النفسية الداعمة لهم بما يساعدهم على تجاوز أوجاعهم خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.

وأشار الدكتور دولة إلى استحداث قسم خاص لجراحة الأعصاب في المستشفى بسعة 8 أسرة، كما جرى استحداث قسم العناية الحثيثة المتوسطة بسعة 6 أسرة، واستحداث قسم العناية الحثيثة للحروق بسعة 4 أسرة.

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