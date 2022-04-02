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السبت، 02-04-2022 12:08 م

إصابتان بتدهور صهريج على طريق الأزرق

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الوكيل الإخباري - أصيب شخصان إثر تدهور صهريج محمل بمادة T1 وقع ما قبل مثلث الظليل على طريق الأزرق باتجاه محافظة الزرقاء، بحسب إدارة الدوريات الخارجية.اضافة اعلان


وقالت الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إنه تم إخلاء الإصابتين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني والإسناد الكيماوي متواجدة في الموقع تحسبا لاشتعال المادة أو وقوع حريق في الصهريج وذلك لأن المادة سريعة الاشتعال.

وأشارت الدوريات الخارجية إلى أنه سيتم تفريغ الحمولة المتبقية في صهريج آخر، حيث سيصار لإرساله من قبل مصفاة البترول الأردنية.

 




 

 


 

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