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الإثنين، 17-07-2023 07:47 م

إصدار 31299 شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر حزيران الماضي.

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ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 31299 شهادة عدم محكومية إلكترونيا الشهر الماضي، منها 28800 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية.

 

وأظهرت الأرقام أن عدد شهادات عدم محكومية التي تم إصدارها باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة بلغ 2499 شهادة.

 

كما بلغ عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال الشهر الماضي 406 مزادا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.

وأنجزت الوزارة خلال حزيران الماضي نحو 22300 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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