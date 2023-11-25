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السبت، 25-11-2023 09:26 م

إصدار 433 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 10 أشهر

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر تشرين أول الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 433 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام.

وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 49 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي، فيما تم إصدار 3246 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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