الجمعة 2025-06-06 10:50 م
 

وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الجمعة، 06-06-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مسألة "الدولة الفلسطينية" ستُطرح في نيويورك "خلال أيام قلائل"، مؤكدا عزم باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو.اضافة اعلان


وفي شهر أبريل، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو، معتبرا أن هذا الاعتراف لا يشكل مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة سياسية، وهذا ما أكده جان نويل بارو عبر إذاعة RTL.

وأوضح بارو قائلا: "نحن عازمون، بمناسبة مؤتمر سيُعقد خلال أيام قليلة في نيويورك، على أن نُشرك معنا عددا من الدول، بل أيضا جميع الأطراف المعنية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، والدول العربية في المنطقة، من أجل الالتزام برفع كل العقبات التي تعترض طريق إنشاء ووجود دولة فلسطين".

وشدد على أن "هناك ضرورة مطلقة بالطبع، وهي معالجة مسألة نزع سلاح حماس، لأنه لا يمكن تصور مستقبل للسلام والاستقرار في غزة وفلسطين دون استبعاد حماس".

وتسعى فرنسا بالتالي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار تحرك جماعي، فيما صرح وزير خارجيتها بالقول: "كنا نستطيع، فرنسا كانت تستطيع، اتخاذ قرار رمزي، لكن هذا ليس الخيار الذي اعتمدناه، لأن لدينا مسؤولية خاصة. إنها فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن. وإذا قمنا بذلك، فسيكون بهدف إحداث تغيير حقيقي وجعل وجود دولة فلسطين أكثر مصداقية، وأكثر قابلية للتحقق".

في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسيل سموتريتش عن خطة تصعيدية شاملة في الضفة الغربية في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى دفعها نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفعال الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ"المدعاة للخزي والعار"، ليتهمه الأخير بدعم حركة "حماس".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة من القمر الاصطناعي تظهر الطائرات المتضررة

عربي ودولي تقرير : "شبكة العنكبوت" دمّرت قاذفات روسية يصعب تعويضها

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى

أحد المطارات الروسية - وكالات أنباء

عربي ودولي هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا

تعبيرية

أخبار محلية دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

فلسطينيون بجوار جثامين شهداء في مستشفى الأهلي العربي المعمداني، في مدينة غزة

فلسطين طفل ورجل مسن وأسر كاملة.. 42 شهيدًا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد

نتنياهو يواجه خطر سقوط حكومته بعد تصعيد الأحزاب الدينية

فلسطين الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة