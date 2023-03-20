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الإثنين، 20-03-2023 09:51 ص

إصدار 92 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال شهرين

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر شباط الماضي.

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ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 92 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام، فيما بلغ عدد الشهادات باللغة العربية التي أصدرتها الوزارة خلال شهر شباط الماضي فقط 43 ألف وتم إصدار 4368 شهادة باللغة الإنجليزية.


كما بلغ عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال الشهر الماضي 807 مزادا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.


وأنجزت الوزارة خلال شباط الماضي نحو 78 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.


يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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