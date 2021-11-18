إضاءة خزنة البترا لدعم مرضى السرطان

الوكيل الإخباري - أُضيئت مدينة البترا الأثرية ممثلةً بمعلم الخزنة باللون الأخضر، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتخلص من سرطان عنق الرحم الذي صادف، أمس الأربعاء، السابع عشر من تشرين الثاني.

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وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي الاستراتيجية العالمية لتسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العامة.



ويحتفل الأردن وعدد من دول العالم من خلال إضاءة العديد من المعالم التاريخية باللون الأخضر الذي يرمز إلى التخلص من سرطان عنق الرحم.



وتأتي مشاركة الأردن بهذا الحدث العالمي ضمن إطار اهتمام المملكة بمكافحة مرض السرطان بشكل عام، وتعزيز دور المجتمعات بدعم المصابين والوقوف بجانبهم.