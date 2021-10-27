الخصاونة: ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته

الوكيل الاخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2020.



وأكد رئيس الوزراء لدى استقباله في رئاسة الوزراء، الدكتور الغرايبة، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة وحرياته الاساسية والبناء على الانجازات التي تحققت في هذا المجال.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر باهتمام للتقرير الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان والحرص على تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية مع المركز للتعامل مع التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير.

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