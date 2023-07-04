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الثلاثاء، 04-07-2023 03:23 م

إطلاق استراتيجية مركز التميز الاردني الألماني للوجستيات

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الوكيل الإخباري-  أطلقت اللجنة التوجيهية لمركز التميز الأردني الألماني للوجستيات خلال اجتماعها الرابع، اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية وخطط عمل المركز.

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وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز الذي حضر الإطلاق، أهمية دور الوطنية للتشغيل والتدريب في رفد سوق العمل بالكوادر ورفد السوق المحلي والإقليمي بالكفاءات المدربة والمسلحة بالكفايات اللازمة لاستمرار العمل.


وشدد على ضرورة استمرار العمل ضمن منهجية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وإعطائه دور الريادة في تشغيل المركز بما يلبي احتياجات سوق العمل .
وعرض نائب رئيس اللجنة التوجيهية راكان ماضي، دور المركز والقطاع الخاص في وضع استراتيجية المركز وبرامج التدريب وخطط العمل والاستدامة، ومراحل إنشائه ودور القطاع الخاص في إدارة المركز الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، والذي يجري تشغيله تحت مظلة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومجمع العقبة التدريبي.


يشار إلى أن المركز أنشئ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت مظلة مجمع العقبة التدريبي المملوك للوطنية للتشغيل والتدريب، ويهدف إلى تدريب وتمكين الشباب في هذا القطاع وقطاعات أخرى؛ مثل صيانة السيارات الكهربائية والهايبرد، واللحام الصناعي، ومهن الذكاء الصناعي، وخطوط الإنتاج، والحاسوب، واللغات.

 




 

 


 

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