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الأربعاء، 21-06-2023 02:17 م

الهناندة: هناك فجوة ما بين متطلبات سوق العمل والمهارات

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إن هناك فجوة ما بين متطلبات سوق العمل والمهارات الموجودة، مبيناً وجود برامج لتطويرها.

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وأضاف خلال سلسلة حوارات مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام)، باللِّقاء الحواري الأوَّل الذي يُقام في الجامعة الأردنيَّة، أن الأردن ومنذ تأسيسه يصدر الخبرات وهو غني بالكفاءات البشرية التي ساهمت في بناء مشاريع إقليمية وعالمية، وأكثرهم يحلمون بالعودة.


وأشار الهناندة إلى وجود 350 ألف طالب جامعي على مقاعد الدراسة، ويوجد 70 ألف طالب جامعي يعملون ومسجلين في الضمان الاجتماعي.


 




 

 


 

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