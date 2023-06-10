إطلاق حملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

الوكيل الإخباري - أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني اليوم السبت، حملة بعنوان "أطفال مش عمّال"، التي تمتد إلى 15 حزيران الحالي.

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وبحسب بيان صحفي من المرصد العمالي، تأتي الحملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يُصادف في 12 حزيران من كل عام، بهدف تسليط الضوء على مشكلة عمالة الأطفال ورفع الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال للحد من هذه الظاهرة، والكشف عن الأسباب التي تدفع بالأطفال، خاصة من هم دون سن 16 عاما، للتوجه إلى سوق العمل.



وتشمل الحملة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتنوع بين رسائل توعوية ونصوص قانونية واقتباسات من أطفال يعملون في قطاعات مختلفة، إضافة إلى تقارير وقصص صحفية.



وتنطلق الحملة تأكيدا لأهمية مكافحة عمالة الأطفال في الأردن والقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.