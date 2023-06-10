السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

موظف أمن يعثر على حقيبة تحتوي 5 آلاف دينار ويسلمها لصاحبها في عمّان

سماء عمّان تشهد الليلة اضخم استعراض جوي ضوئي بطائرات الدرون - تفاصيل

الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

الملكة لـ الملك: كل يوم يمر يُقربنا أكثر

إنقاذ أكثر من 100 شخص في الأردن خلال 24 ساعة

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد- رابط

السبت، 10-06-2023 12:25 م

إطلاق حملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

6202310112838507487245


الوكيل الإخباري - أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني اليوم السبت، حملة بعنوان "أطفال مش عمّال"، التي تمتد إلى 15 حزيران الحالي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي من المرصد العمالي، تأتي الحملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يُصادف في 12 حزيران من كل عام، بهدف تسليط الضوء على مشكلة عمالة الأطفال ورفع الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال للحد من هذه الظاهرة، والكشف عن الأسباب التي تدفع بالأطفال، خاصة من هم دون سن 16 عاما، للتوجه إلى سوق العمل.


وتشمل الحملة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتنوع بين رسائل توعوية ونصوص قانونية واقتباسات من أطفال يعملون في قطاعات مختلفة، إضافة إلى تقارير وقصص صحفية.


وتنطلق الحملة تأكيدا لأهمية مكافحة عمالة الأطفال في الأردن والقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
352285431_705731004693487_8369571532261144893_n

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

7328cb14-9d4e-4a48-b8ca-9d5eb5a41099

"اليرموك" بطلا "ليد الجامعات" للمرة الثانية على التوالي

الفرق-بين-الطاقة-المتجددة-والغير-متجددة

ندوة حول حلول الطاقة التشيكية

42eea5b6834c8ab7ac03faa293cd6719

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

3

موظف أمن يعثر على حقيبة تحتوي 5 آلاف دينار ويسلمها لصاحبها في عمّان

file

سماء عمّان تشهد الليلة اضخم استعراض جوي ضوئي بطائرات الدرون - تفاصيل

أخبار متعلقة
346824374_162578370070639_497272517093658217_n

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

23ipj-15-730x438

عمّان الأعلى والطفيلة الأقل .. 19.3 الف حالة طلاق في الأردن العام الماضي

5202312181353884199335

بلاغ مُرتقب من رئيس الوزراء حول تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الاستقلال

1654853928200

الزلازل الأردني يسجل 104 هزات أرضية خلال الثلث الأول من العام الحالي

وزارة المياه والري

المياه : زيادة كميات المياه بالصيف لتلبية الاحتياجات من مختلف المصادر

344759753_547967034077918_6963212284375870707_n

الدوريات الخارجية تُجدد دعوتها لسائقي مركبات الشحن بضرورة تثبيت الحمولة